近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文並附上照片，照片中可以清楚看見電影院布幕前面地板上看到一種奇怪裝置，樣貌像是停車時會在後照鏡看到的防撞條，讓她不禁好奇這東西有什麼功能，便上網詢問網友。

觀影的時候通常不會注意到前方那幾條裝置 (示意圖/達志影像)

許多人也不清楚這是甚麼裝置，但還是留下搞笑回應：「那是結界，怕電影裡面的人物跑出來」、「有時候可以開車進去看電影，那是擋車的，一個場地限制六台車」、「音量防撞條，音浪太強怕會撞到地上」、「Vip可以直接開車進去嗎」、「沒有它地毯不會那麼平」。

排列整齊的防撞條(圖/《爆廢公社公開版》)

文一出，雖然清一色都是網友創意回應，但還是有專業網友幫忙解答稱那一排是一種保護電影投銀幕的裝置，因為影廳的銀幕都是特殊材質或上面有特殊塗料。如果壞了要賠非常多錢，加上曾經發生過小孩破壞銀幕的事件，怕家長沒顧好小孩散場沿路摸布幕走出去。前方擺放紅龍柱又會影響觀賞視線，所以才會在地上設置標示物，提醒觀眾不要跨過去，避免誤觸銀幕。也有網友猜測最近可能很多兒童電影要上映，因此擺放條狀物防小孩誤觸惹爭議。