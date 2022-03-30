柯震東（左）、宋芸樺推薦情人一起觀賞《月老》。（麻吉砥加電影提供）

衛視電影台即將在本周六晚上9點全台首播《月老》，Disney＋也將同步上線，這部全台破兩億的電影，充滿人性神職「月老」感動無數觀眾，紛紛敲碗希望再有續集，導演九把刀也鬆口：「未來當然會想發展月老更多的故事，每一個月老都有背後揪心的秘密，以及他們想完成的拼圖。還有很多神職都可以一起擴充發展，死後的世界更大！」

主要演員柯震東、王淨、宋芸樺聽到《月老》即將在衛視電影台及Disney＋同步首播，想到全台觀眾會在同一時間一起在螢幕前觀看《月老》，都非常興奮開心，宋芸樺特別推薦觀眾可以邀請情人一起看：「這是一個可以感情升溫的約會行程喔！」加上《月老》獲得金馬獎最佳音效、視覺效果以及造型設計等大獎，王淨也推薦粉絲們，有機會可以用大一點的螢幕觀看劇組在場景或特效上的設計，一定會更過癮！

片中柯震東與愛犬阿魯在平交道旁相遇的戲感動無數人，被網友稱為《月老》中最催淚橋段沒有之一。先前九把刀透露當時很擔心這一場戲，因為現場飄著雨、同時要搭上火車經過瞬間、狗狗阿魯的狀態和柯震東當下必須進入角色聲嘶力竭地痛哭，難度指數之高，讓柯震東拍攝前緊張到對九把刀說：「今天晚上我死定了，你也死定了，你一定會很後悔寫了這場戲。」

但沒想到就在九把刀喊開拍之際，柯震東瞬間進入狀況淚流不止，直到拍完後眼淚還是沒有絲毫要停止的意思，讓九把刀高度評價：「我覺得拍了一段極為溫暖的鬼狗重逢，愛不釋手。」家中也有養狗的王淨對這場戲也是印象深刻，誇張到每看必哭，還開玩笑說：「如果勘吉（寵物名字）有這麼愛我就好了！」