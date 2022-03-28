本土疫情爆炸，中央流行疫情指揮中心日前宣布禁止民眾逐桌敬酒、敬茶，結果高雄一名房仲成了政策下的受災戶。他本身長期胃痛、胃食道逆流，因不能敬酒只好改成一周內請5攤，不料反造成十二指腸潰瘍，嚴重到掛急診。

阮綜合醫院發布新聞稿表示，該名房仲今年38歲，平日業務跑得勤，本月接連成交2個大物件，被同事拱請客，但因指揮中心規定不能逐桌敬酒，房仲為了顧到所有人，改成一星期內連請5攤，暴飲暴食導致腸胃負荷過大，大半夜噁心嘔吐、胃痛到睡不著，趕緊跑去醫院掛急診。

消化內科醫師蕭偉成檢查發現，房仲除了有中度脂肪肝，還有十二指腸潰瘍。據患者自述，平常忙碌壓力大、三餐不定，個人也有菸酒習慣，只要胃不舒服就去藥房買成藥吃；這次連日應酬，過多胃酸像土石流衝垮薄弱的胃黏膜，造成十二指腸潰瘍。

醫師提醒，長期攝取高油、高糖、高膽固醇食物，易造成肥胖、脂肪肝；有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」人士也有中風危險。清明連假快到了，民眾輕鬆之餘應撙節食量。