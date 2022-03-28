黑色部分為胃食道逆流造成的粘膜缺損。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄38歲江姓房仲業者「賀成交」，一個禮拜連請5攤、宴請親朋好友慶祝高業績，沒想到大半夜噁心嘔吐、胃痛難耐，只好衝急診求救。醫師檢查，江男胃痛來自分泌過多胃酸，導致胃黏膜受損、十二指腸潰瘍，全都是暴飲暴食惹禍，提醒愛「吃到飽」的民眾小心提防。

江男業務上大有斬獲，一次成交兩大物件，同事好友都起鬨拱他請客。但礙於目前不得逐桌敬酒的防疫規定，他突發奇想、改成一個禮拜連請5攤展現誠意，沒想到自己身體根本受不了，吃到胃痛就醫。

阮綜合醫院消化內科預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成表示，經檢查江男有中度脂肪肝，業務忙碌壓力大，三餐不定，也有菸酒習慣，自訴一直有胃痛、胃食道逆流，還有十二指腸潰瘍。平常都上藥房自行買消炎藥止痛，這次連續吃五天大餐，分泌過多的胃酸像土石流一般衝垮薄弱的胃黏膜。

蕭偉成指出，胃病最常發生在熱愛「吃到飽」民眾的身上，若又加上邊吃邊說話、量多、食速快的壞習慣，就容易發生脹氣、胃悶、消化不良，形成胃食道逆流。攝取過量高油高糖高膽固醇食物更容易造成肥胖、脂肪肝，也會讓有「三高」體質的人上火，累積這些問題，更有造成中風的危險。

蕭偉成提醒，難以早期診斷的胰臟癌，初期症狀也是腹脹、腹痛、噁心、嘔吐，容易被忽視，臟腫瘤壓迫到其他內臟器官或神經造成腹痛、腰痛或背痛等症狀也容易被誤判且延誤就醫，民眾就醫時需詳細檢查。