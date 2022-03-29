外界傳言，新北市長侯友宜不爭取連任，而直接逕取總統大位，台北市長柯文哲笑稱，侯是2024年「國民黨唯一王牌」，他應該很為難；媒體今天上午詢問侯友宜怎麼看待柯的說法，侯友宜回應，他一點都不為難，把握當下、好好做事，這才是最重要的。

侯友宜表示，他與柯文哲兩人有好好的努力，在這段時間為雙北共同生活圈把防疫做好，也要努力為市民營造更好的生活環境攜手並進，所以趕快把握當下、好好做事，這才是最重要的一件事，完全不為難。