柯文哲指是「國民黨唯一王牌」很為難 侯友宜這麼回應 13:142022/03/29 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲指侯友宜是「國民黨唯一王牌」很為難 侯友宜：把握當下好好做事(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外界傳言，新北市長侯友宜不爭取連任，而直接逕取總統大位，台北市長柯文哲笑稱，侯是2024年「國民黨唯一王牌」，他應該很為難；媒體今天上午詢問侯友宜怎麼看待柯的說法，侯友宜回應，他一點都不為難，把握當下、好好做事，這才是最重要的。 侯友宜表示，他與柯文哲兩人有好好的努力，在這段時間為雙北共同生活圈把防疫做好，也要努力為市民營造更好的生活環境攜手並進，所以趕快把握當下、好好做事，這才是最重要的一件事，完全不為難。 侯友宜遲未表態連任直攻2024？ 柯文哲笑嘆：作為「國民黨唯一王牌」應該很為難 訂閱影音： 中時新聞網 清明連假將至 侯友宜：境內守好落實自我防疫 視察掃墓防疫和遷葬進度 侯友宜：將興建八里第二納骨塔 #侯友宜 #柯文哲 #王牌 #好好 #做事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 占星預測3／28～4／3運勢 2星座是超級幸運兒 06:302022/03/27 運勢 民進黨派誰挑戰侯友宜？綠委：5、6月提名都還來得及 15:342022/03/27 政治 談國民黨改革 侯友宜：有失才有得 13:462022/03/28 政治 談兵役役期 侯友宜：團結能夠解決大半問題 14:042022/03/28 政治 清明防疫 侯友宜祭進塔總量管制 04:102022/03/27 生活新聞 侯友宜直攻2024總統？柯文哲：他是國民黨內唯一王牌 網不禁吐11字 17:512022/03/28 政治 2022「新北產業發展諮委會」，侯友宜「盼這樣！」 10:472022/03/29 區域情報-新北 蔡總統出席新北嘉義同鄉會活動 侯友宜這麼說 10:062022/03/27 政治 新北童樂節系列活動開跑 侯友宜：隨疫情滾動式檢討 13:172022/03/27 生活 藺奕》我承認我家狗狗是俗仔 09:542022/03/28 生活 新北新增11例 增2不明感染源 樹林科技廠累積20例 14:492022/03/26 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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