憲法法庭29日開庭審理徐國堯免職案，內政部長徐國勇在警政署署長陳家欽陪同下出席，徐國勇強調警消是強調紀律的特殊工作，是紀律團體，與一般公務員不同，現行考績規定，達2大過免職並無違憲。

憲法法庭辯論的重點是，釐清警察人員同一考績年度中，平時考核獎懲互相抵銷後累積達2大過免職的規定，與一般公務員不同，是否違反憲法平等原則？有無侵害憲法保障人民服公職的權利？

徐國勇說，現在資訊透明且快速，在「靠北警察」等網路盛行的社會，面對有問題的警察及消防人員，主管都會立即做出考紀處分，之後透過人事考績會等行政程序，當事人如果不服可以打司法訴訟，對當事人不會有不利的影響。

徐國勇解釋，現行的警消特殊規定，是為了維持警察消防紀律；警察跟消防有其特殊性且是紀律團隊，與一般公務員不同；法律要有衡平不一定都是公平，當時的法律設計就考量這些，沒有違憲問題。