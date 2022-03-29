吳皓昇和丁寧及璟宣、李運慶飾演主角夫妻中年及年輕時期。（大愛台提供）

《隨風隨緣》首映演員齊聚。（大愛台提供）

丁寧、吳皓昇在大愛劇場《隨風隨緣》演夫妻，吳皓昇29日在首映會受訪時透露，去年4月中該劇殺青前3天，他半夜2點肚子餓吃宵夜，結果滷味的海帶就這樣滑到喉嚨卡住氣管，足足長達3分鐘無法動彈，當時老婆不在家，只有一隻狗看著他，眼前頓時浮現人生跑馬燈，腦袋裡想著是這部戲還沒拍完該怎麼辦，打給老婆也沒接，已想著「完了，要死在這裡了，但死在海帶手上不是很丟臉嗎？」幸好後來靈機一動，用胸口去撞廚房的中島，就這樣把海帶撞噴出來。

吳皓昇是該劇少數幾位不會被導演劉逢聲嚴厲指責的演員，結果發生意外的隔天他拍戲一直不順利吃NG，挨罵後才告訴導演差點命都沒了，且他因為當下只剩一口氣，眼角還因此憋到爆出青筋，一個星期後戲殺青才消散。歷經生死一瞬間，加上去年到今年演藝圈發生很多事，更覺得真的所有事都不能後悔，要把每一天當最後一天過，後來他發現蘋果手機有「遺產聯絡人」功能，開始會錄一些重要事項，密碼只有親人知道，以防萬一。李運慶和璟宣立刻拿出手機查尋功能，丁寧事後也特別去學了哈姆立克急救法。

近年以演出電影、影集為主的丁寧表示，這次決定跳出舒適圈，花4個月時間、放下老公與3個小孩拍攝長劇，雖然大都在台北拍攝，只有20天在台中拍，但有天還是接到女兒的老師電話，她才知道女兒竟然兩個月都沒寫作業，因為老外爸爸看不懂中文，她功課都亂寫、爸爸也亂簽名。後來20天在台中拍戲，她就要求老公拍功課照片給她看，也跟女兒好好溝通、講道理，丁寧說雖然自己是脾氣不好的媽媽，但想到自己小學一到六年級都沒寫功課，女兒跟自己比還算乖的。

李運慶跟璟宣飾演年輕時期的陳滿夫婦，李運慶說導演非常注重演員安全，有一場木工的戲，電鋸聲音太大，導演親自演練一遍，一步一步帶著李運慶，每次要拍戲的時候，一定都會說「自己要注意安全哦」。

檢場演出男主角父親，對手戲都是跟劉秀雯、張銘杰、梅嫦芬幾個資深演員，在《隨風隨緣》記者會現場看到25位演員出席，才知道原來是大製作，也特別讚揚劉逢聲是一個絕不妥協的導演，是整齣戲的靈魂。

導演為了真實呈現現60年前的八七水災，高山峰說這場戲就在第一集一定要看，因為導演請來了水中沖水，泥巴路非常滑，臨演演出原住民要揹竹簍，裝著高山峰劇中的太太，手裡抱著小孩，在泥濘中快速下山，臨演演完幾乎失去全身氣力，所有的演員都非常照顧臨演，一下戲就去扶著他。

馬國賢在《隨風隨緣》中演出在人生低谷時遇到「滿姑」得到救贖。看到片花播出時回想起在片場，丁寧真人上身融為一體，跟陳滿兩人，還有很多師姊把大家餵得飽飽的，馬國賢開玩笑說自己的身材就能認證。在記者會現場，吃完了最後三顆茶葉蛋，才知道原來又是陳滿師姊準備的。