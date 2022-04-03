【愛傳媒藺奕專欄】「藺大哥，眼神就像平時那樣色眯眯就好。」

導演對我說。

蛤？色眯眯！這我太會鳥，連走一次都不用；為了這個眼神，我可是臥薪嚐膽、生聚教訓超過了五十年。果然，入鏡的面積比女主角後腦勺還大。歷經飄泊細雨的大夜戲，今天有十五顆鏡頭，多數發生在拍醫院實景棚。

在自己的攝影棚拍戲的主場優勢實在太明顯了，劇組同仁出外景吹風淋雨受凍已經是大事了，在不可控的戶外或真實醫院場域面臨潛在工安危機，這可是攸關生死，哪裡能開玩笑。

於是大隊進到棚內，不論是演員還是各組人員的表情，便柔軟的像牛奶泡過的兒童麥片，言談都變輕了，彷彿愛侶把真話從軟軟的湯圓心中輕輕咬出來。

「歡迎來我們家玩！」我跟丹薇姐打招呼。

「哇～你們家好雄偉！」姐稱讚著。

感謝網球一哥盧彥勳擔任本片網球技術顧問，彥勳的哥哥盧威儒甚至慢跑到拍片現場替大家打氣；感謝燈光指導冠廷師的愛心小點，感謝星媽陳依凡博士「一杯熱奶茶的等待」、得藝影視美女總經理小語帶來「薑茶的滋味」、還有長腿的導演夫人等用力拍打和餵食。

當我在一旁記錄這所有的一切，你在看一個故事，你看故事的過程，也成為一個新的故事，故事與故事交換著心情、彼此的哀歡，電影要造的夢，不也就是這些嗎？

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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