【愛傳媒藺奕專欄】已經四年沒搭飛機的妻子，連踏上金門都格外興奮。

「目前飛行高度一萬四千英呎，現在金門地區萬里無雲….」機長廣播。

這也是雲門第一次搭飛機，金門檢疫站人員一早上班就來電關心。

「第一次來金門？」

「你問人還是狗？」

「哈哈，當然是狗。歐陽小姐對吧，等下拿到狗狗之後下一樓，我們在華信櫃檯旁邊，金門見囉！」對方熱情的說。

檢疫過程非常便捷，並叮囑金門早晚溫差大，要注意寵物保暖，臨出站前，站務人員還發放返台快篩試劑。

金門已有三例確診，在清明假期，所有租車都空無一車，金門高中停車場始終客滿，夜裡的海灘，一車車觀光客流著眼淚尋找藍眼淚。

返金的班機班班客滿，清明祭祖，今年比往年格外用心，鄉親們都想跟祖宗交流下，大家日子都不好過，你們是不是也該反省，列祖列宗遺產只留了那麼少，能不能樂透讓我中個大一點的至少。

幾年疫情下來，讓我寬容度大增。以往看不順眼的，現在覺得，行吧，活著就好。哪怕活得一頭油煙，滿腔俗氣，就算是油膩的生命力，都不容易。

特別是在四月的金門。此刻春麥泱泱，光腳丫的小孩，黃牛和牧馬，海鳥和旅行家，我們不是最羡慕這些嗎？這種閃著日光的無憂與自由，正是離島金門習常的景色。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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