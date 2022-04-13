【愛傳媒藺奕專欄】一直有人問我，如何提高寫作能力。

我不是中文系、也不是台文所，資訊財經加影視背景，就像珍奶布丁配雞排，我喜歡把書寫當成無菜單料理、或是樂譜的創作，如果你喜歡我這樣的思維運轉速度，我很樂意告訴你怎麼做。

我的建議，先堅持每天至少寫一千字，每一個領域都有的基本功，熟能生巧都做不到，談其他的也没意義。至於如何寫出精采的内容，那就看你要寫什麼領域了。

假設你是個醫生，想寫醫學領域的文章，其實不完全是寫作能力的問題，更看重你的專業能力。

極少數朋友知道，我有一個持久不輟的檔案裡，存放超過二十萬「未發表」的文字，對，不是二千、不是二萬、是二十萬字，出書都可以出好幾本，很多年輕朋友的銀行存款都沒有我一個文字檔未發表的字數多。

妻子都笑哪一天，她只要每天拿五百字貼上臉書，全數貼完可能才有人發現我已經死了一年多。生活從沒有表面的「公平」，但一直存在著隱形的法則，築高牆、廣積糧，厚積而薄發。

所以你看我使用的文字像貓一樣自由，熟識我的朋友就知道，這已經既節儉又克制了，在這麼灼熱的時代，文字必須清涼。也請原諒我始終平靜不下來，明明有整整一個炸藥桶的話要說，每天你們所見卻只有三分鐘煙火。

作者為文學奬得主

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