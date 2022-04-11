金門「聚落守護神」風獅爺也是金門的特色人文元素。（金湖鎮公所提供）

金門「聚落守護神」風獅爺也是金門的特色人文元素。（金湖鎮公所提供）

台灣地區僅有野外穩定族群分布的金門歐亞水獺，讓金湖環保站的牆面洋溢地方自然色彩。（金湖鎮公所提供）

廢酒瓶、廢鋁罐、寶特瓶、廢燈管等回收物件彰顯環保站的主題內涵。（金湖鎮公所提供）

廢燈管、廢酒瓶、廢鋁罐、寶特瓶、廢燈管等回收物件彰顯環保站的主題內涵。（金湖鎮公所提供）

金湖環保工作站打破以往嚴肅、陽剛的綠迷彩牆面塗裝，改為洋溢柔和風格的粉紅色調，讓人更加賞心悅目。（金湖鎮公所提供）

陳文顧鎮長（左一）期待不一樣的環境意象表現，替金湖鎮環保和觀光加分，吸引更多的遊客來到。（金湖鎮公所提供）

金門一些軍方閒置營區變身資源回收站，金湖鎮公所特別邀請薏米工作室彩繪牆面，風獅爺、水獺和戴勝等地方自然、人文特色元素同框，讓慕名來訪自由行遊客在牆角轉彎處遇到驚喜，意外成為網路推播的打卡新景點。

在金湖鎮公所的規畫和薏米工作室的巧思下， 這座坐落在往新湖漁港方向前進，原金防部閒置營區內的金湖環保工作站，打破以往嚴肅、陽剛的綠迷彩牆面塗裝，改為洋溢柔和風格的粉紅色調，讓人更加賞心悅目。

同時，工作小組也將金門的聚落守護神風獅爺、酋長冠羽特色鳥種戴勝，以及台灣地區僅有野外穩定族群分布的金門歐亞水獺等彰顯地方自然、人文元素納入主題創作內，在細膩兼有寫意的舖陳揮灑下，搭配廢電池、廢酒瓶、廢鋁罐、寶特瓶、廢燈管等回收物件，讓環保站的牆面呈現特色文創風情，也與鄉親的生活日常更加親近。

陳文顧鎮長表示，該站牆面融合金湖觀光特色和資源回收環保概念，共使用1460kg環保材料再生玻璃砂來創作，在回收廢玻璃容器，減少天然資源的消耗下，以文創作品實踐環境保護、回收再利用的永續精神，期待不一樣的環境意象表現，替金湖鎮環保和觀光加分，吸引更多的遊客來到。