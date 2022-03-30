《頭七》導演沈丹桂（右）和監製葉直育共同出席茶敘。（皮諾丘電影提供）

清明連假上映的恐怖鬼片《頭七》，由任家萱（Selina）飾演女主角「春華」，納豆飾演Selina娘家的小叔，兩人過去曾一起主持，首度在大銀幕同框激起不同火花，現納豆雖然因病無法親自宣傳新作，但他的工作團隊昨轉發花絮並代發文：「4／1《頭七》上映，請大家到戲院支持！」

導演沈丹桂和監製葉直育於今日出席媒體茶敘，分享當初邀請金馬男配納豆演出的過程，《頭七》是納豆前年拿下金馬最佳男配角後首部演出的電影，導演沈丹桂表示當初為了片中「魯蛇小叔」的選角想了許久，「因為角色需要反差變化，到底誰可以產生這種戲劇張力，又可以讓人眼睛為之一亮，顛覆大家原本對他的印象」。

導演沈丹桂看了一支由納豆主演的動力火車MV之後，立刻決定聯繫對方，他表示和納豆第一次聊完之後就感受到對方的意願，因為納豆表示從未挑戰過落魄又冷酷內斂的角色，納豆也在近日釋出的電影花絮中提到接演原因，「人生清單中至少沒演過鬼片，不知道是腎上腺素還是什麼，所以我就想說：『好，跟他拼了』」！

導演沈丹桂原本擔心納豆剛拿下金馬獎後會有演員的架子，但納豆與他設想的完全相反，監製葉直育更表示將為納豆報名本屆金馬獎最佳男主角獎項。其實納豆曾因看到網友說「納豆演什麼角色都像他自己」而受傷，恰巧，他在電影《頭七》殺青受訪時，被問如果生命只剩最後一天有什麼樣的遺憾呢？他直言：「遺憾就是還沒拿過金馬獎最佳男主角。」不少網友直指《頭七》將是那個衝擊金馬影帝之作。