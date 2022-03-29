每個人都想有理想的工作，一名即將畢業的成大生自我評估後，認為月薪要有4萬元的工作才會想做，卻被家人說是眼高手低，讓他心生疑惑，讀到成大的工學院，不能要求月入四萬以上嗎？引起網友熱議，但也有過來人點出現實狀況。

原PO在Dcard發文表示，努力唸到了成大的工學院，論能力也算是領域中上層，今年即將從大學畢業，想要找一份喜歡的工作，希望工作離家近，內容要自己喜歡，且待遇最少要有4萬月薪，沒想到被家人說是眼高手低，讓他忍不住直呼「奴啊，這社會奴啊」。

貼文引起網友們討論，紛紛留言「如果深信自己值得這個價就繼續下去，資方不出這價也只是資方認為你不值這個價而已」、「不是你沒能力，是你要先證明自己才有話語權」、「你的要求沒問題，不過你去錯地方了」、「我覺得你的想法沒錯，何況四萬根本也不多，但有沒有本事拿到又是另一回事」。

也有人提醒原PO，「工科學士要入行很嚴苛喔」、「理工是真的很缺，但是學士真的蠻難的」、「工科學士在企業裡就是最底層的工作師，不過即使如此企業設定的最低薪資應當都有4萬起，沒有的企業大可不用選」、「認真推薦洗個碩，現在碩士滿街跑，如果還沒當兵，還可以利用研替機會減掉當兵的時間浪費」。

還有過來人分享業界觀點，「講真的，電資只讀到學士能拿四萬已經很頂了，在大學根本學不到太精的東西，不是奴不奴性的問題，是你一開始對公司沒幫助，拿這個價格真的合理」、「工學院學士第一份工作45k（非科技業），找大一點的科技公司比較有機會。另外你不是領域的中上人才，頂多只是中上水準的新人」。