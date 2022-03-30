大陸市面有些專門為隔離補償而設的保險計畫，俗稱「隔離險」，售價一般在人民幣59元至89元之間（下同），在理賠範圍內，消費者能得到每日約200元的補償。然而，這些「隔離險」近日陸續下架，原因是引起不少糾紛及投訴。

央視財經報導，「隔離險」大多是1年期以內的意外險，觸發理賠條件後，保險公司以津貼形式進行經濟補償。中國的保險公司不但沒有推出新產品搶佔市場，反而紛紛將「隔離險」產品下架。

保險營銷人員表示，隔離險定價不高，有保障需求的客戶都會購買投保。而近期多地出現疫情，保險公司或許是擔心賠付率過高，下架後可能會對產品進行調整。另一業內人士則指出，保險公司起初推出「隔離險」旨在提升品牌知名度，保費壓得很低，但盈利狀況並不好。

資深精算師徐昱琛近日受訪時指出，各地疫情出現了不同程度的反彈，隔離險賠付率大幅度提升，部分投保人對居家隔離、集中隔離等情況有爭議，導致糾紛及投訴激增，也是部分公司下架產品的原因。

上海銀保監局此前提醒稱，部分「隔離險」的責任免除條款中約定，投保人雖被集中隔離但未自費支付隔離費用的，保險公司不承擔理賠責任，而若投保前已疑似感染或已收到通知要求隔離，可能也不在理賠範圍。