蘋果公司宣布將於4月28日公布 2022會計年度第二季（截至2022年3月底）財報，並將按慣例在發布財報後舉行執行長庫克（Tim Cook）和財務長梅斯特（Luca Maestri）出席的電話會議。

這場法說會將於美東時間下午5點召開，並透過投資人網頁進行直播，屆時蘋果高層將討論本年度第二財季的營運成果。

雖然蘋果趕在3月初推出多項新產品，包括新款桌機Mac Studio、全新Studio Display顯示器、具5G通訊的第三代iPhone SE平價手機，以及配備M1處理器的iPad Air 5平板電腦。但在向來是節日銷售旺季的第一財季（2021年10月～12月）之後，蘋果第二財季的增長力道通常會放緩。

蘋果對其業績表現向來保密到家，但我們可以先回顧其前一年同期與前一季的表現。

蘋果在2021財年第二季總營收為896億美元，年增54%。

其中，iPhone營收為479億美元、Mac電腦營收91億美元，iPad營收78億美元，可穿戴式裝置、居家設備與配件業務營收為78億美元，服務事業營收穩定成長，達到169億美元。

蘋果2022財年第一季營收獲利同創歷史新高，在這個一年當中最重要的一季成功克服了供應鏈挑戰與這場大流行病持續帶來的影響。

蘋果第一財季總營收年增逾11%，達到為1239億美元。淨利年增20%，為346.3億美元，首度突破300億美元。每股盈餘年增25%，達到2.1美元，優於分析師預估的1.89美元。

第一財季iPhone手機營收為716.3億美元，iPad平板營收為72.5億美元，Mac電腦營收為108.5億美元，服務營收為195.2億美元，其他產品事業（可穿戴裝置、居家設備及配件）營收為147億美元。

除了iPad平板電腦，所有產品類別的營收都創下歷史新高。

當時蘋果在法說會上雖未提供財務和營運預測，但執行長庫克表示供應鏈問題正在改善，以及本季營收可望進一步增長，給這家球消費電子巨頭的前景帶來好兆頭。

不過，在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之後，事情似乎出現變化。日經新聞在本周一報導，消息人士透露因為烏克蘭危機和通膨壓力開始影響消費電子產品需求，蘋果擬調降iPhone手機和AirPods無線耳機產量。

報導指出，蘋果擬將iPhone SE手機下一季產量減少約20%，相當於砍單約200萬至300萬支。2022年全年的AirPods無線耳機生產訂單可能大砍逾1000萬組。蘋果亦要求供應商將整個iPhone 13系列手機的產量減少數百萬支。

儘管如此，周二蘋果股價仍然勁揚1.91%，收在178.96美元，為連漲第11個交易日，創下2003年iPhone手機問世以來最長的連漲升勢，亦全面收復今年以來的失土。

在股價連日走高後，目前蘋果市值來到2.92兆美元，將再度挑戰3兆美元大關。Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，對iPhone手機和蘋果服務的需求正帶動蘋果市值重返3兆美元大關。一旦聯準會開始升息，就是持有科技股的綠燈亮起。他建議買進蘋果股票，稱許多投資人對這一波反彈措手不及，現在只能在後頭苦追。

目前蘋果股價較今年1月3日創下的歷史收盤新高跌約1.7%，蘋果市值也就是在當天站上3兆美元大關。