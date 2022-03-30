李芳雯劇中與方馨是死對頭。（台視提供）

李芳雯維持凍齡美貌與好身材。（台視提供）

李芳雯客串演出台視60周年台慶大戲《美麗人生》，飾演百老匯酒店紅牌「小茉莉」，張狂又機車，帶領一票小姐出場，女王氣勢十足，白色熱褲將一雙逆天美腿襯托更加火辣，搭配紅唇、高跟鞋，讓紅牌形象栩栩如生。她劇中是酒吧老闆娘方馨的死對頭，兩人在市集狹路相逢，一言不合就大打出手。

李芳雯表示自己一向不客串，加上現在少演台語劇，這次出現更顯難能可貴，「我台語不好，之前之所以不接，就是因為怕拖累大家，但因為跟製作人、導演有私交，他們想找我客串，我就答應了」，也因為可以事先拿到劇本，提早練習，讓她更加放心接演。

她笑說，當初一收到邀請就答應，定裝時看到造型、拿到劇本，才發現原來角色個性這麼潑辣，還要處處跟女主角作對，她嬌嗔表示：「製作人還說找我來就是要來打人、罵人，其實我也可以很溫柔的好嗎！」不過李芳雯自己也透露從小常跟男生打架，因為爸爸有交代，自己要強才不會被人欺負，「所以每次校長看到我都頭痛，因為我爸來學校就問，打贏打輸？」並自豪表示：「從來沒有輸過！」

雖然僅客串，但李芳雯造形不馬虎，還自備高跟鞋。當天拍攝天氣稍涼，她過敏鼻水直流，擦擦鼻涕繼續拍戲十分敬業。始終維持年輕容顏的她，被問保養祕方，透露很愛自己：「年齡每年都會增加，那是既成的事實，但心態很重要，飲食和運動，當然也花了很多錢在保養。」