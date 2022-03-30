俄烏交戰逾1個月，引發全球關注。前民進黨立委郭正亮指出，現在俄羅斯可能要轉向鞏固烏東，並集中兵力攻下烏東最大城市哈爾科夫，烏克蘭總統澤倫斯基也說不會用領土換和平，談判可能沒結果；前立委沈富雄則認為，最後可能是烏東的那兩個共和國公投獨立，因為他自己「嗅到」俄烏都不太想再打下去，郭正亮則說，沈富雄的嗅覺是對的。

郭正亮29日在政論節目《少康戰情室》中表示，俄羅斯可能要轉向，不打烏西，回過頭來鞏固烏東。他認為，俄羅斯內部有一派認為應該要集中兵力，先把烏東最大的城市哈爾科夫攻下來；但另一方面，澤倫斯基也說不會用領土交換和平，且澤倫斯基沒有辦法擺平內部，所以就說讓人民決定，因此大家不看好在土耳其的這場談判。

同台的沈富雄表示，澤倫斯基對他盟友的分析很到位，他對不在歐陸的英、美沒那麼嚴格，但對其他歐陸國家比較不能諒解。而俄烏之間的協議交付公投的部分，是要整個烏克蘭都進行投票？還是只有烏東的頓內茨克、盧甘斯克進行投票？如果只有這兩個人民共和國投票，一定通過，澤倫斯基不需要負這個責任。

這時，郭正亮提醒沈富雄，澤倫斯基是說要4400萬人來投票。沈富雄則認為，最後應該是由烏東那兩個小邦自己投票，澤倫斯基可以交代，就讓他們獨立，且這兩個地方獨立，也不會像南北韓、東西德分治那麼嚴重。同時，他也指出，俄烏都認為土耳其可以做東道主，「我一直嗅到，兩邊都沒有堅持非打下去不可，都有點讓步，他們的條件聽起來，我認為是可以的」。

郭正亮對沈富雄說，「你的嗅覺是對的，盧甘斯克前天提出要公投，要自己搞啦」，沈富雄妙答，「老人家五官退化，嗅覺是最後退化的」。