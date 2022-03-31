詐領助理費的案件層出不窮，為此立委提案放寬議員公費助理聘用限制，被認為有「自肥」的疑慮。不過國民黨台北市議員游淑慧針對「官員首長特別費使用」進行分析，說規定十分寬鬆，更爆料有局處首長核銷55元的發票稱「宴請同仁」，讓游淑慧忍不住吐槽「是美金還台幣？」

游淑慧今日在臉書針對「官員首長特別費使用」進行分析，指出目前行政院針對使用範圍的規定有3點，但這些規定其實相當寬鬆，等於在無形中讓首長們多了一筆「零用金」可以靈活運用，不過她日前接到檢舉，結果發現有局處首長在超市買菜後想核銷發票，讓會計同仁很難為。

游淑慧表示，她看到檢舉內容後雖然心想「這麼瞎？」但還是先調閱資料進行檢視，結果發現今年1至3月的資料中，確實有讓人相當無言的核銷，需要進行複查，並透露有人核銷100多元的百貨公司發票，稱是「宴請媒體」；也有人核銷55元的發票，稱是「宴請同仁」，讓游淑慧忍不住吐槽說「讓我有點空中凌亂，用的是美金還台幣？」

游淑慧說，此狀況讓她想到行政院長蘇貞昌給孫女買童書、行政院前發言人丁怡銘買牛肉麵都報行政院統編的場景，並說特別費的用法十分寬鬆，唯一的那一條界線是「公與私」，希望首長們不要又把方便當隨便。

據「各級政府機關特別費支用規定 」指出，揭各級政府機關特別費支用規定的使用範圍分別是，限於贈送婚喪喜慶之禮金、奠儀、禮品、花籃（圈）、喜幛、輓聯、中堂及匾額等；對本機關及所屬機關人員之獎（犒）賞、慰勞（問）及餐敘等支出；對外部機關（即本機關及所屬機關以外之機關）、民間團體與有關人士等之招待、餽（捐）贈及慰問等支出。