櫃買中心創櫃板再添生力軍，益瑞電子(7618)將於4月11日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

益瑞電子從事電子材料代理買賣，代理美日韓電子材料產品種類主要有多層電路板、凡立水、無鉛銲錫及完全絕緣線等材料，為客戶協尋其它材料以滿足一站購足需求，著眼於成為產業界的合作平台，以資料驅動的行銷流程整合各供應商的資源，並通過連結全球合作夥伴的網絡資源和服務，為客戶提供更精準、更短鏈的解決方案。

益瑞電子今天起揭示其籌資資訊，並於4月11日起進行投資人認購及繳款作業。