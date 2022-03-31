雷老先生術後回診拉起褲管，對手術的結果很滿意。（李綜合醫院提供）

雷老先生走路動作自然，且不必再仰賴助行設備。（李綜合醫院提供）

82歲的雷姓老翁，多年來飽受膝關節退化變形困擾，除痠痛症狀，身體重心不穩走路歪一邊需經常停下來休息，無法長時間久站對工作和生活造成影響，日前到大甲李綜合醫院接受治療；副院長骨科醫師王芳英說，他以微創手術一次完成兩側人工膝關節置換，幫雷老「扶正」重拾生活品質。

王芳英表示，過去國內臨床與文獻記錄，一次做兩腳的人工膝關節置換手術都是設定在75歲以下，這次他採用微創手術幫82歲老先生一次開好兩支腳的雙膝關節置換，突破年齡的限制，可說是顛覆傳統的新里程。

王芳英說，雷先生在術後第二天就已經下床走路不必拿助行器，第四天能爬樓梯手術相當良好。日前雷先生回診，高興地掀起褲管指著兩腳膝蓋，說現在走路和活動都沒有問題，等完全康復後還要繼續幹活和當義工，對手術結果很滿意。

王芳英表示，很多病人因第一次手術疼痛而心生畏懼，不願再開第二次刀，結果只治療一支腳反而造成長短腳，時間一久原本治療好的腳也受影響。長短腳不僅影響外觀，還會造成腰椎問題引發各種痠痛。

王芳英提醒民眾，保養膝蓋要從年輕做起，注意飲食均衡，留意鈣質與蛋白質的營養攝取，並且要適度運動，保持正確姿勢，膝蓋應有充足休息不過度使用，留意體重不可太胖，否則會增加膝蓋負擔加速耗損。