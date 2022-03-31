近期本土疫情再起，新北市長侯友宜今天表示，疫情要完全清零不可能，應該準備規畫施打第四劑疫苗。對此，衛福部次長薛瑞元在行政院會後記者會表示，目前第三劑疫苗始打率近5成，趕快施打第三劑最重要，第四劑還要往後再看看，如果未來真的要施打，疫苗數量足夠。

薛瑞元指出，第四劑疫苗施打，程序上要蒐集國內外醫學證據，提報到專家會議討論，評估適合施打才會開始；目前第三劑疫苗始打率近5成，趕快先加強第三劑施打率比較重要。

薛瑞元說，疫苗施打後並不是經過一段時間就失效，保護率從抗體看起來會衰退，但經由疫苗記憶B細胞，若病毒碰到疫苗會被喚起提供保護力，是否隨時間經過保護作用減少。

薛瑞元強調，目前疫苗存量跟簽訂合約要提供的疫苗量足夠，並會依據疫苗施打速度調節進貨的量，包括已有的Moderna還有BNT，洽購中的NOVAVAX，COVAX也答應會提供，並在安排時程中。

薛瑞元說，未來若有施打第四劑疫苗的必要，疫苗供應不會有問題，國產高端疫苗可隨時啟動生產、使用。