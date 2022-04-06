金門縣府祕書長陳祥麟表示，縣府將密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化滾動調整，不排除加強相關防疫措施。（金門縣府直播提供）

金門今天新增第4名新冠確診個案，患者是與第3例同住的76歲家人，已接種第3劑疫苗，有咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等症狀，Ct值18.34。全縣至今累計匡列80人，採檢結果均為陰性。縣府將根據中央疫情指揮中心的防疫指引和地方實際防疫狀況，再針對未來各項活動規範進行滾動檢討和因應。

縣府說明，自台中婚宴群聚延燒外島金門，3／31出現首例確診個案以來，至今累計4人確診，前3例確診中的第2例有輕微喉嚨痛外，其餘2例均為無症狀感染者，至今4例確診均由衛福部金門醫院收治於負壓隔離病房中。

今天新增的第4例是第3例的返鄉探親同住家人，76歲已打過3劑疫苗，她在4／3進住防疫旅館居隔後，PCR呈陰性反應，但昨（4／5）晚餐後出現流鼻水、咳嗽和喉嚨痛等不適症狀，使用家用快篩呈陰性，今早情況未見好轉，再自行快篩即呈陽性，通報衛生局轉往醫院PCR後確診。因基因尚未經中央疫情指揮中心定序，傳播感染途徑尚有待進一步確認。

縣府表示，依據中央的防疫指引，確定病例於其推估之可傳染期間，如曾有國內PCR檢驗陰性證明，可視同採檢前無傳染力，可傳染期則以採檢日起算。因該案已於4月3日採檢陰性後立即入住防疫旅館，因此未再新增居家隔離者。

目前全縣共匡列居隔80人，其中10人為外縣市轉介，採檢結果均為陰性。依中央規定個案每日針對自身健康狀況進行早晚共計2次系統回報，並加強採用PCR或家用快篩試劑進行監測，倘回報有症狀，衛生局將馬上協助就醫。

祕書長陳祥麟也表示，近日疫情尚未到達高峰，考量金門目前已有4例確診個案，以及清明期間鄉親大量返鄉移動，疫情仍有升溫之可能，縣府將密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化滾動調整，不排除加強相關防疫措施。