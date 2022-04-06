澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制6日下午召開新聞發布會，介紹從嚴從實抓好疫情防控工作。中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶指出，此前，導致感染者重症和死亡的兩個風險因素，一個是高齡，一個是有基礎性疾病。「現在又增加了一個因素，那就是沒有接種疫苗。」

「我們看到在吉林有一所定點收治新冠病毒的醫院，在收治的醫院當中，有重症或者為重症病人當中，接種疫苗比例尤其是全程的比例只有15％。」王華慶表示，重症患者確實出現了高齡、未接種疫苗和有慢性基礎性疾病這樣一個特點。

「對於老年人和有基礎性疾病的人來說，降低重症也好，降低死亡也好，最好的措施就是接種疫苗。」王華慶表示，前一段時間，國際專家評價新冠病毒疫苗對預防重症和預防死亡有效性的時候用了一個詞，現在使用的新冠病毒疫苗預防重症和預防死亡極其有效，或者令人難以置信的有效，所以也看到國際上對新冠病毒疫苗預防重症和預防死亡的共識。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，截止4月5日，大陸全國累計報告接種新冠疫苗32億8358.6萬劑次，接種總人數達到了12億7872.4萬人，已完成全程接種12億4322.6萬人，覆蓋人員占大陸全國總人口的90.70％，全程接種人數占總人口的88.18％。完成加強免疫接種7569.3萬人，其中序貫加強免疫接種是1951.2萬人。60歲以上老年人接種覆蓋人數達到2億2418.2萬人，完成全程接種2億1282.3萬人，完成加強免疫接種是1億4658.2萬人。