31日台灣新增87名本土病例，創下去年6月27日以來新高，其中台中婚宴與基隆小吃店2條傳染鏈最為嚴峻。對此醫師沈政男也大嘆，Omicron來襲，居然還有人辦自助喜宴，就是防疫措施趨近於零的證明，更表示「最可怕的還沒來」，呼籲民眾千萬別鬆懈。

沈政男在臉書表示，若事先知道台中這對新人要辦自助餐婚宴，一定會警告千萬別辦，否則蜜月就是在隔離所進行。他指出，自助餐還好，但若加上喜宴，氣氛歡樂的情況下，互動就會特別多。

對於類普篩，沈政男說，基隆社區目前篩檢1萬多，陽性率僅有千分之2.4，換算成基隆人口，最多能有多少案例？何況還必須扣除許多人其實都有小吃店足跡，只是利用社區篩檢站來幫自己確診，不是真正的社區黑數。

沈政男指出，中和篩檢站陽性率也僅千分之5，而這5例都跟染一公寓有地緣關係，跟基隆陽性率數字結合，都再度證明病毒並沒有深入社區太深。他說，去年5月疫情熱區陽性率最高來到10%，最後有沒有斷根？差別在於去年有三級防疫，今年想升級已經沒有空間了。沈政男說，清零或許不容易，但基隆疫情絕對可以控制，基隆能控制，雙北自然也能。他強調，只要不是大型餐廳內用群聚，疫情都還是可以處理。

沈政男警告，天下還沒太平，最可怕的也還沒有來，呼籲民眾千萬不要鬆懈防疫，清明節連假沒事別去高風險場所，拜託大家再給台灣一次清零的機會。