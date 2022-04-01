男友意淫對象不是我！1名女網友日前與男友到外地住宿，早上起床時發現隔壁房間傳來女生叫床聲，仔細聽後坦言對方聲音、音量蠻讓人興奮的，而她轉頭一看，竟發現比她早起的男友正「頭貼著牆壁手淫」，當下她相當難過，認為男友竟意淫別人，重重傷了她的自信，卻也不知道該怎麼向男友開口。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前與男友到外縣市玩、住旅館，早上起來時發現男友已經起床，這時隔壁房傳來女性的「歡愉聲」，因為當時沒有其他聲音，她發現對方的聲音好聽，「又是隱隱約約會讓人聽了更興奮的那種音量」，接著她就從床旁邊的反射霧面玻璃發現男友正在手淫。

女網友發現隔壁房間傳來女生叫床聲，仔細聽後坦言對方聲音、音量蠻讓人興奮的，而她轉頭一看，發現比她早起的男友正「頭貼著牆壁手淫」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她看到男友頭貼在牆壁上，偷聽隔壁，後就就一邊「自己解決了」，她當下看到真的難過得瞬間喘不過氣，因為她本身對自己很沒自信，看到男友對別人意淫完全不能接受，但事後不知道該怎麼向男友開口，心裡卻很在意，因此發文詢問網友該怎麼辦。

其他網友留言說「感覺好不舒服而且很不尊重你，好好和男友談一談吧」、「往好處想，他可能想說你在睡覺不想吵你，畢竟你也說了你覺得那個聲音是能引起興致的，糾結就跟他攤開來講，不然越糾結越不好」、「其實還好欸，因為聽了會興奮，但妳又還在睡，總不能憋著吧？他可能聽到想要，然後想像跟妳做的畫面，自己解決吧」、「跟男友談談吧 有點不太行欸」。