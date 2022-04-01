一名網友透露，爸爸生重病，已經無法辨識他人，近期住院醫師問說要不要打續命針，但每一針要價1萬元，沉重的醫藥費讓他快扛不住了，想要放棄卻又擔心這樣會被冠上不孝的名號，讓他感到非常苦惱，不知道該怎麼辦才好？究竟是活著的人重要，還是親情重要呢？

一名網友日前在《匿名公社》上發文表示，他的爸爸生了重病，如今生活幾乎無法自理，也沒有辦法認人了，而爸爸龐大的醫藥費也讓他快要無法負荷。加上這次爸爸住院以後，醫師詢問他是否要打續命針，每一針要1萬多元，且要一直打。

該網友指出，大家覺得是親情重要，還是活著的人比較重要，有能力負擔的的話，當然會讓爸爸打續命針，但問題是現在已經沒有能力了，不知道該怎麼辦才好？

貼文引起網友討論，「現實與道德之間的拉扯是最難的」、「做了放棄治療的決定，就會背負弒親兇手的名聲，直到所有人遺忘此事，眞的是時代的悲哀」、「如果實在無力負擔，只好告訴你母親，不然她可能以為你能負擔卻不肯為父親負擔」。

而原PO也在留言處補充，醫師說的續命針其實不是強心針，只是能幫助爸爸不要那麼痛苦，減輕不舒服的症狀。而他對於現在這個狀況感到很無力，雖說深知人總有一天會離開，如果是自己可能會簽署放棄治療，但長輩這樣，感覺不花這筆錢，就會被親朋好友說不孝，做人眞的好難。