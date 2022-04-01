近日央行升息，連帶影響學貸利率調升，教育部今(1)日表示，將投入新台幣2.28億元補貼學生就學貸款利息，預計至少有39.6萬名在學學生受惠。

中央銀行於3月中旬宣布調升利率一碼，就學貸款年利率則從原本0.9％，調整後為1.15％。

考量學子經濟壓力，教育部指出，依照行政院指示，預計將投入新台幣2.28億元，補貼學生就學貸款利息，所有辦理就學貸款的在學學生不因這次升息而增加利息負擔。預估目前至少有39.6萬名學生受惠。

教育部提到，目前93％的就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，學生不用擔心升息影響；其餘7％的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額的利息，也將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息。因此，所有辦理就學貸款的在學學生都不會因為這次升息而增加利息負擔。

教育部也說，另針對已經在還款的就學貸款畢業生，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可以申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼。因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。