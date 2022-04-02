小警察們參觀拘留所，讓小朋友知道犯法的下場。（警方提供）

小警察們參觀警察裝備興奮又好奇，透過活動讓大小警察親子關係家庭氣氛更和樂。（警方提供）

豐原警分局為迎接四月兒童節到來，2日特別出心裁舉辦「大小警察親子體驗營活動」。分局長劉安杰說，他希望小朋友在各項觀摩體驗中，更能了解警察爸爸、媽媽的辛勞與貢獻；在他們幼小心靈能植下正確人生觀與正向量能，期望將來長大都是國家社會的菁英與中流砥柱。

警方指出，有別於以往讓民眾報名參加，這次參加對象局限於警察子弟，並限10歲以下的幼兒。因為警察工作性質日夜顛倒，往往錯失陪伴孩子成長的重要時刻；藉由這個活動讓孩子了解身為警察的父母在做什麼？爸媽在為國家社會貢獻什麼？

警方表示，有一則笑話，當警察的爸爸回到家裡，小朋友居然問：「叔叔您找誰？」雖然這是笑話一則，也道盡了警察的辛酸與無奈！透過2個小時的活動活潑有趣，有小小警用機車騎乘，有教導按捺指紋辨識及警用槍枝使用，更有防身健身操帶動跳，場面熱鬧歡笑聲此起彼落，為嚴肅分局帶來無比歡樂。

分局長劉安杰說，今天雖然氣溫驟降風雨來襲，卻未澆熄參加者期盼與熱情，一大早警察爸爸、媽媽就帶著小警察來報到試穿警服，讓假日的分局熱鬧非凡！參觀拘留所讓小朋友知道犯法的下場，參觀勤指中心了解警察的運作，小警察們興奮又好奇，透過活動讓大小警察親子關係家庭氣氛更和樂。