【愛傳媒黃珊珊專欄】我是標準外省第二代 ，爸爸是湖南湘潭人 ，媽媽是河南開封人，他們二個人在民國38年逃難到台灣經過介紹結婚。爸爸是通信兵學校畢業，並在中校退伍後轉任警察，媽媽一直都是家庭主婦。

生了六個小孩 ，家裡太窮養不起。二姊三歲就交給外婆帶，大姊和大哥二哥都是國中畢業就進了軍校。大姊唸國防醫學院，在榮總當護士，大哥二哥唸海軍幼校和海軍官校，二姊高中畢業後考上情報局成為陸軍。小哥也念中正預校，後來從商，他們都比我大十多歲。

只有我有機會念大學，不用從軍。

我從小就沒有像同學鄰居一樣在清明節去掃墓，因為沒有墓可掃，只知道我們不像別人都有自己的房子或老家土地。

從小常常跟著爸爸職務調動四處為家，我出生在台中后里，之後搬到台東，又搬到澎湖馬公，再搬到高雄鳳山。我小學就念了三所，在高雄鳳山念到國中畢業。爸爸又調到台中市並在那裏退休，終於拿退休金買了第一間國宅。

那時我已經考上北一女在台北租屋求學。靠著哥哥去荷蘭接潛艇的安家津貼，和家教收入唸完高中大學。

我是外省第二代 ，大家很驚訝我有個上將哥哥，也在猜我爸爸是不是將軍？其實，爸爸只是個陸軍中校退伍的老兵。因為有通信專長又轉任了警察，我們家一直都只靠爸爸的一份薪水生活。直到哥哥姐姐軍校畢業後才好一點，最後我考上律師養活自己，爸媽終於鬆了一口氣。

我們都出生在台灣 ，成長在台灣，台灣就是我們的家。

雖然爸爸媽媽從大陸來，但是我們都已經安身立命在這裡。哥哥姐姐保衛的是中華民國兩千三百萬同胞，我服務的也是台北市250萬市民。我們跟台灣的百姓一樣都是這裡的子民，我相信在這裡靠自己的努力，一定可以讓台灣更好。

就像新加坡，他們的種族更多元複雜，每一個人都認為自己是驕傲的新加坡人。我們也應該一樣，不管誰先來後到，住在這裡的都是驕傲的台灣人。

現在，爸爸的骨灰安放在五指山軍人公墓，我每年會去三次，清明、祭日、過年，和爸爸說說話，也會到廟裡補庫錢給他，慎終追遠，飲水思源，是每個驕傲的台灣人最珍貴的傳統美德！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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