受累於零件短缺，福特（Ford）、通用（GM）31日（周四）不約而同宣布下周暫停密西根廠產能。

身為全美第二大車廠的福特以全球晶片荒為由，表示生產Mustang車款的密西根州Flat Rock組裝廠於下周暫時停產。

通用則表示，因為零組件暫時缺貨，所以取消下周Lansing Grand River組裝廠的產能。該廠主要打造凱迪拉克CT4、CT5，雪佛蘭Camaro車款。通用提及，產線中斷與晶片無關，但未透露更多細節。