零件荒 福特、通用下周暫停密西根廠產能 13:242022/04/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累於零件短缺，福特（Ford）、通用（GM）31日（周四）不約而同宣布下周暫停密西根廠產能。 身為全美第二大車廠的福特以全球晶片荒為由，表示生產Mustang車款的密西根州Flat Rock組裝廠於下周暫時停產。 通用則表示，因為零組件暫時缺貨，所以取消下周Lansing Grand River組裝廠的產能。該廠主要打造凱迪拉克CT4、CT5，雪佛蘭Camaro車款。通用提及，產線中斷與晶片無關，但未透露更多細節。 一心打造核動力航母和潛艦 美擠錢想淘汰24艦 14檔價量齊揚 法人敲 #下周 #通用 #福特 #密西根 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻止疫情擴散 基隆市宣布校園暫停對外開放 21:082022/03/30 生活 占星預測3／28～4／3運勢 2星座是超級幸運兒 06:302022/03/27 運勢 傳特斯拉供應商Aptiv 叫停上海部分生產 12:342022/03/30 財經 《國際產業》晶片荒＋新車少 美Q1汽車銷量恐崩跌 11:482022/04/01 財經 基隆增4例CT值低 全市卡拉OK小吃店停業三天 14:042022/03/26 生活 憂西方制裁 陸三大油企暫停對俄投資採購 04:102022/03/27 全球財經 《國際產業》迪卡儂扛不住壓力 暫停俄羅斯業務 15:182022/03/30 財經 遠百竹北店出現確診者足跡 今暫停營業清消 11:282022/03/28 生活 福特六和上市2022年式Mondeo Hybrid Wagon油電跑旅 03:202022/04/01 財經 華銀主辦新苗汽車聯貸 04:102022/03/30 全球財經 國內車商總座大搬風 04:102022/04/01 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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