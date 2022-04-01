新北市汐止區樟樹一路某社區大樓今（1日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往搶救。（翻攝）

新北市汐止區樟樹一路某社區大樓今（1日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往搶救，所幸僅是7樓住戶的電視機起火燃燒，10餘分鐘即將火勢撲滅，2人輕微嗆傷、預防性送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，燃燒面積約3平方公尺，現場共疏散25人。消防局表示，社區總幹事及副總幹事初期自行滅火時，吸入濃煙輕微嗆傷，預防性送醫，並無生命危險。