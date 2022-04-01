汐止民宅電視機起火 2人嗆傷預防性送醫 14:492022/04/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區樟樹一路某社區大樓今（1日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往搶救。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區樟樹一路某社區大樓今（1日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往搶救。（翻攝） 新北市汐止區樟樹一路某社區大樓今（1日）下午1時許傳出火警，消防局獲報前往搶救，所幸僅是7樓住戶的電視機起火燃燒，10餘分鐘即將火勢撲滅，2人輕微嗆傷、預防性送醫，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，燃燒面積約3平方公尺，現場共疏散25人。消防局表示，社區總幹事及副總幹事初期自行滅火時，吸入濃煙輕微嗆傷，預防性送醫，並無生命危險。 大潭電廠52人確診 新豐移工宿舍急消毒疫調 台中遊覽車撞違規左轉保時捷休旅 9人輕傷送醫 #預防性 #送醫 #2人 #輕微 #嗆傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人夫帶女密友出遊3天2夜「全睡車上」 元配因1理由敗訴 05:002022/03/31 社會 桃園大園染整工廠大火 雲梯車救出1移工送醫 08:422022/03/28 社會 體育博弈機房隱身商辦大樓 半年投注高達1.6億 12:102022/03/31 社會 玄彬、孫藝真婚禮出動無人機 不蜜月在家享受2人世界 11:452022/03/31 娛樂 大逆轉！男遭開槍射傷反擊砍死槍手 認正當防衛改判無罪 10:282022/03/29 社會 竹北安興國小童3採陰轉陽確診 Ct值曝光 1高中預防性停課 10:492022/03/29 生活 中職》滑接弄傷右手 陳子豪退場送醫檢查 19:232022/03/30 體育 竹縣也拉警報！大潭電廠移工住新竹縣 52人PCR陽性 12:212022/03/27 生活 外聘舞蹈教師確診 桃園大業國小明預防性停課1天 18:372022/03/30 生活 樹德科大證實2教師確診 明起停課三天 17:522022/03/29 生活 中原大學1老師確診 所屬班級及學系預防性停課 14:022022/03/29 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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