歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）7日宣布自己確診新冠肺炎但症狀輕微，並表示將照常辦公。她在推特發文表示：「我已接種疫苗及加強劑，所幸症狀相當輕微。我會在法蘭克福居家辦公直到痊癒，不影響歐洲央行運作。」歐洲央行將在14日召開最新決策會議。