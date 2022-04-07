歐洲央行總裁拉加德確診新冠肺炎 症狀輕微居家辦公 21:322022/04/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）7日宣布自己確診新冠肺炎但症狀輕微，並表示將照常辦公。她在推特發文表示：「我已接種疫苗及加強劑，所幸症狀相當輕微。我會在法蘭克福居家辦公直到痊癒，不影響歐洲央行運作。」歐洲央行將在14日召開最新決策會議。 挪威國王哈拉德確診COVID-19 症狀輕微休養數日 台達電桃園三廠1人確診 同樓層員工居家辦公7天 #歐洲央行總裁 #拉加德 #確診新冠肺炎 #症狀輕微 #居家辦公 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幾天前才與戴資穎交手 韓羽球天才少女安洗瑩確診新冠肺炎 14:032022/03/22 體育 本土確診案例狂飆 中信金下周啟動居家辦公 15:032022/04/07 財經 剛伴拜登訪歐 白宮副發言人確診症狀輕微 10:132022/03/28 國際 中華電實施分流辦公 全額負擔員工快篩費 17:352022/04/05 財經 網爆港姐2幼兒確診新冠肺炎 胡杏兒堅強發聲了 17:092022/03/28 娛樂 俄烏緊張加劇 美元觸及兩周高點 21:192022/02/14 財經 確診新冠肺炎「腦中風機率增」 重症醫曝：好發在這族群 18:382022/03/25 生活 俄烏緊繃 美元觸及兩周高點 04:102022/02/15 全球財經 英女王伊麗莎白二世確診 吳釗燮向英國駐台代表致意 22:232022/02/20 政治 企業財務體質佳、違約數近年最低 優高收債長多趨勢不變 13:582022/02/28 財經 跟進制裁俄羅斯 歐洲忍痛自損陷三大危機 21:242022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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