港星胡杏兒是選美出身，以季軍港姐打開知名度的她，還是個幸福人妻代表，胡杏兒與金融才俊兼夜店老闆李乘德育有3個兒子，幸福組成一家五口，不過，陸網日前則傳出胡杏兒兩名兒子在深圳醫院隔離，還曬出疑似列有小朋友名字的住院照，消息曝光引發各界關心，對此，胡杏兒也發聲回應了。

陸網日前則傳出胡杏兒兩名兒子確診新冠肺炎，還曬出疑似列有小朋友名字的住院照，爆料網友稱，小朋友是跟著胡杏兒到大陸開工時染疫，對此，胡杏兒透過工作室的微博發文回應此事︰「孩子們已痊癒，目前正在按照防疫相關規定隔離。謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。」

胡杏兒微博全文。（圖／取材自胡杏兒微博）

而胡杏兒事後則在個人微博轉發，並寫下：「謝謝大家的關心，也謝謝所有防疫抗疫的工作者們。」許多網友看到胡杏兒報平安後，都鬆了一口氣，紛紛留言要胡杏兒照顧好自己身體，不要太勞累，不過也有網友認為，住院單是個人隱私，爆料者拍照PO上網實在不應該，認為胡杏兒可以追究。

胡杏兒是選美出身，她在1999年獲得香港小姐季軍以及活力風采獎闖出名號，胡杏兒因此一戰成名並踏入演藝圈，胡杏兒不甘當花瓶，一路從配角演到女一，胡杏兒樂於嘗試各種不同類型的角色，她因此還是公認的百搭花旦，同時，胡杏兒也朝大銀幕、舞台劇、歌手之路邁進，她靠著實力和努力，甩開外界對她的質疑和負評。

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