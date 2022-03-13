港星許志安與鄭秀文情纏多年歷經多次分合，終於在2013年結為連理，本以為會夫妻倆未來會一直甜蜜順遂，不料2019年男方爆出偷腥醜聞，在計程車上激吻小自己22歲的港姐女星黃心穎，兩人形象紛紛墜入谷底，而許志安比女方好運一些，近年漸漸開始有工作上門，近日更是確定與老東家再續前緣，這個動作被外界認定是全面復出演藝圈，與黃心穎的狀況形成強烈對比。

許志安與鄭秀文原是演藝圈的銀色夫妻檔，也因此3年前男方爆出偷腥醜聞時，跌破眾人眼鏡，事發後許志安在記者會上痛哭失聲，跟妻子道歉：「非常後悔，我覺得自己好丟臉好錯好討厭好噁心好陌生」，而鄭秀文最終選擇原諒，繼續投身工作，許志安則是全面停工了好一段時間，直到這兩年慢慢嘗試重返工作崗位，2020年6月時低調進棚錄影，去年則來台接拍戲劇《接招吧！製作人》。

據港媒報導，許志安原經紀公司為「太陽娛樂」，雙方合約已然到期，之後傳出他的老東家「環球唱片」高層有意伸出援手跟他簽約，對此，環球唱片也大方回應，表示已跟許志安簽好合約，雙方再續前緣，至於工作計畫與安排，待之後公布。

對比於許志安的順利復出，黃心穎至今仍無回歸藝界的機會，還傳出遭8年合約綁死。(翻攝自jacquelinebwong IG)

對比於許志安沉潛3年得已全面回歸演藝圈，今年已33歲的黃心穎就沒這麼順遂，「安心出軌」醜聞爆發後，不僅交往多年的星男友馬國明跟她分手，原先的戲約、主持工作也被全面取消，這3年來輿論壓力沒消停過，黃心穎一度走避美國，雖然如今已經返回香港，但遲遲無復出機會，日前還傳出她與經紀公司TVB簽了8年約，但遭到無限期冷凍，等同被合約綁死，目前過著零工作、零收入的生活。