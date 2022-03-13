女星王瞳與藝人艾成交往10年，中間歷經女方與馬俊麟的不倫風波，最終卻仍歸於彼此的懷抱，於2020年7月底驚喜登記結婚，小倆口因信仰關係，婚前堅持無性生活，直到婚後3個月才羞認終於「開機」，不料隔年7月，王瞳開直播哭訴艾成像木頭、機器人，被猜測沒有夫妻生活，外界一片譁然，事隔半年，小倆口也上節目談及婚姻困境，吳宗憲則秒突破盲點。

近日《綜藝大熱門》邀請三對CP上節目，其中包含結婚近2年的王瞳、艾成，交往10年才步入禮堂的兩人，先是甜蜜地分享相戀的過程，透露當初因代班主持結緣相識，後來相約喝咖啡培養出感情，但主持人吳宗憲卻犀利指出：「新聞版面不是都是吵架居多嗎，還是這是你們的情趣？」。

被憲哥當面這樣說，王瞳露出尷尬笑臉回應：「100對夫妻就有100種相處方式」，之後大方吐露先前兩人在生活上的摩擦，坦言在疫情期間發現「艾成心已經冷淡了」，覺得男方結了婚但卻跟獨居差不多，仍習慣獨來獨往，但王瞳認為結婚了就需要兩人好好相處，艾成則爆料在結婚1年後，王瞳曾問過他：「我嫁給你有意義嗎？」。

老婆王瞳這個問題，讓艾成不能理解，他表示自己天天幫忙做家事，態度也很乖，不知怎會出問題？但吳宗憲一語突破盲點：「她(王瞳)不能接受無性生活」，幽默提點夫妻倆，而王瞳也透露，後來有慢慢找到兩人相處的模式，表示雖然老公仍跟機器人一樣規律地生活著，但還是期待兩人之間能出現一點小火花。