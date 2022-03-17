「最正主播」蔡尚樺近年成功轉型為主持人，在節目《全民星攻略》、《全明星運動會》表現亮眼，讓她擁有超夯人氣，親民的蔡尚樺不吝嗇在網上分享生活大小事，不過她昨（16日）則宣布：「今年春節假期我做了一件大事，我終於去凍卵了！！！」

蔡尚樺在文中表示，她認為懷孕、生子離自己目前人生有點遙遠，但她不願意讓年齡限制對人生的選擇，她感嘆：「但從28歲過後，單身姊妹們聚會的話題逐漸從恨嫁轉為凍卵。為什麼要讓年齡限制了你對人生的選擇性？年過30歲還不趕快找個男人結婚又如何？」面對年齡壓力，蔡尚樺也提到：「能不能不用擔心年紀太大生不出Baby的問題，可以讓自己不將就不勉強，找到一個真正適合且能共度一生的對象」，蔡尚樺研究凍卵相關書籍及上網爬文後，最後直接找醫生諮詢。

回憶取卵過程，蔡尚樺表示，她打了近2週的排卵針、吃口服藥，最後選在情人節取卵，蔡尚樺也說：「我在療程中的確變胖了也水腫許多，還好手術完我剛好也食慾不振，兩週左右就瘦回來了！真是謝天謝地哈哈哈」。

蔡尚樺凍卵文，吸引也曾凍卵過的熊熊（卓毓彤）留言：「讚啦」，張勛傑則大讚蔡尚樺是新時代女性，炎亞綸還幽默直呼：「嚇我一跳，以為是拿兩條」，知名主持人楊月娥則說：「有對象就早點結婚啦！」