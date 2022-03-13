神木谷飯店「姻緣豬」的豬鼻被摸得光亮如鏡。（王文吉攝）

神木谷飯店擁有全東南亞最大及壽齡最長的五葉松神木，樹圍需6人以上才能環抱，樹高約36公尺、約12層樓。（王文吉攝）

神木谷飯店「姻緣豬」銅雕正下方的「桃花穴房」據傳有助孕效果。（神木谷飯店提供／王文吉台中傳真）

白色情人節前夕，許多情侶爭相朝聖神木谷飯店的「姻緣豬」銅雕。（王文吉攝）

白色情人節前夕，谷關溫泉區多家飯店湯屋一房難求，情侶浪漫泡湯慶祝，並爭相朝聖谷關知名「姻緣豬」銅雕。地方人士表示，「姻緣豬」位於桃花穴，豬嘴內特別安裝細小水管，不時口水直流，不少未婚男女摸完豬鼻，很快步上紅毯，因而得名。

神木谷飯店擁有全東南亞最大及壽齡最長的五葉松神木，樹圍需6人以上才能環抱，樹高約36公尺、約12層樓，傲視群山。一旁的山豬銅雕更是聲名遠播，據說只要摸摸豬鼻與「豬哥口水」，就能很快覓得良緣，比拜月老還要靈。口耳相傳下，豬鼻被摸得光亮如鏡。

飯店員工表示，有多位同事撫摸過銅豬後，陸續湊成15對步上紅地毯。「摸姻緣豬得良緣，再泡谷關溫泉生男湯！」神木谷飯店協理何續華也說，「姻緣豬」底下的那間「桃花穴房」氣場很好，曾有夫妻結婚多年不孕，住過之後隔年生了兒子，還送來謝彌月油飯謝禮。

不過，有堪輿學家得知「姻緣豬」傳說，特地到場勘查，發現銅豬雕塑擺放的位置，剛好位於桃花穴。銅豬嘴內裝水管流水，好桃花配活水，帶動姻緣牽線，使得異性磁場更容易相吸，進而帶動雙方姻緣，夫妻更為恩愛和諧。

何續華表示，早年谷關常有台灣黑熊與山豬出沒，但中橫公路開通、溫泉觀光業興起後，黑熊與山豬移居深山，難得一見。由於當地一直沒有山豬雕塑，他公公到加拿大維多利雅公園參觀銅豬雕塑後，便商請國內的雕塑家以青銅雕塑這座銅豬，始料未及成為「姻緣豬」。

「姻緣豬」是否助攻有情人終成眷屬？只能說「信不信由人」。地方還盛傳，神木谷銅豬全身上下都有傳說的功效，除了鼻子主掌姻緣外，更有人說「摸屁股求處世圓滑」，還有人說「摸豬的生殖器官求大展雄風」，雖然並無實證，但至少也增添谷關鄉野趣談。