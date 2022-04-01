大支在20年前以《台灣SONG》唱出台灣之聲，瞬間紅遍大街小巷，也是第一位受邀在NBA中場表演的台灣藝人，饒舌歌手大支接受華視《新聞高峰會》主持人陳雅琳專訪，分享他近期為疫情創作歌曲，卻收到來自對岸的死亡威脅，以及如何走過短暫爆紅後迎來的9年低潮，他還打造了總統蔡英文「辣台妹」形象。

同樣出身於台南的大支和主持人陳雅琳，專訪過程以大量台語對話，大支表示，他很努力推廣母語，也透過創作表達他對家鄉的熱愛。大支分享他在疫情期間，看見WHO頻頻為中國辯護，便用英文創作《WHO》(誰)來諷刺中國政府以及世界衛生組織，他在歌詞中寫道「健康是人類基本人權，不應該有人被遺棄」，此曲一出，竟然收到威脅簡訊，內容聲稱要「拿你媽媽的骨灰拌飯」，讓他反感不已，但大支不畏懼死亡威脅，今年還發表了更加辛辣的《XJP Virus》(習近平病毒)，直接指名道姓，讓主持人陳雅琳相當佩服他的勇氣。

鮮明的政治立場，和有話直說的個性，曾讓大支吃盡苦頭，在2002年發表首張專輯，短暫嚐到爆紅滋味後，因為不肯向市場妥協，讓唱片公司對他望而卻步，大支陷入長達9年的低潮，每個月得靠父親接濟5000塊錢才能生活。直到某一天他突然想通，不再等待別人賞識，乾脆自己籌備資金獨立發片，結果不只入圍第23屆金曲獎最佳國語專輯，還做了沒人能突破的創舉，邀請達賴喇嘛幫他拍MV，兩人會談過程中，達賴的一段話讓大支茅塞頓開：「做對的事情就好，不要去想能改變多少，那不是思考的重點。對的事情，就算只完成一部份，也算是一種成就」。這段對談也放在大支的創作《人》MV裡，點醒眾生。

大支也是總統蔡英文2020年競選連任時「辣台妹」形象的幕後推手。2019年，時任中共中央總書記的習近平宣誓兩岸和平統一、一國兩制的方針。對此，蔡英文回應，台灣人民絕不會接受一國兩制，大支立即改編頑童的《辣台妹》盛讚蔡英文的應對，蔡英文也熱情回應「我們都是辣台派」，在此之後「辣台妹」、「辣台派」成為蔡英文競選口號。

經歷9年的低潮，大支內在和外在都產生了很大轉變，他說，「當看不到未來，沒有人相信你的時候，你就越要相信自己心裡面的聲音」，他不只戒煙、吃素、信佛還相當關心動物，歌曲開始關懷社會與弱勢，看大支如何從憤怒青年，轉變為鐵漢柔情的勸世Rapper。