電視劇《犀利人妻》真實上演！1名網友因妻子剛生產完回娘家，他獨自留在北部工作，而妻子妹妹因工作暫住他家，沒想到2人某次喝酒意外發生關係，日後小姨子竟趁他睡著時偷偷「騎上去」，小姨子坦承因為男友滿足不了她，希望與姊夫維持這種關係，但該網友內心仍相當愧疚且掙扎。

該網友再Dcard上發文表示，他的老婆因剛生產完，請假回娘家顧孩子，而他留在北部工作，日前老婆的妹妹也北上工作、暫住他們家，他因此與小姨子過「偽同居」生活，某次2人喝酒後意外發生關係，他與對方協議絕不提及此事，也不會再有第2次，但沒想到小姨子仍偷偷來「硬上」了他。

網友因妻子剛生產完回娘家，他獨自留在北部工作，而妻子妹妹因工作暫住他家，沒想到2人某次喝酒意外發生關係，日後小姨子竟趁他睡著時偷偷「騎上去」。（翻攝自Dcard）

該網友說某天他睡覺時，發現有人騎在身上，一看竟是小姨子趁他勃起時再度強行發生關係，小姨子說因為男友無法滿足她，她好幾次都聽到原PO與妻子在隔壁的歡愉聲，早就想與原PO發生關係，還說都是自願的，讓原PO不用負責，可以繼續當「暫時炮友」關係，但原PO內心仍充滿愧疚，不知怎麼面對家人。

其他網友紛紛留言「直接把小姨請出去了，不狠一點你遲早家破人亡」、「請小姨男友去驗一驗早洩吧，男友有早洩不處理，放女友出來亂X人，真的很可笑」、「姊妹丼，好吃但不好下嚥吧，施主請自重」、「誇張欸，小姨沒道德感喔，自己姐姐欸」、「有一次就會有第二次，你老婆信任你，你卻這樣對她，小姨子觀念有問題，你也跟著有問題嗎？」