有些星座女的戀愛觀較保守，就算有喜歡的對象，她們也不敢表示，因此錯過不少良緣，唯有失去了才知道後悔。《搜狐網》近日分享3個戀愛觀保守的星座女，她們追求傳統觀念，因為不敢表達自己的喜歡，容易導致追求者誤以為沒機會而放棄。

1.處女座

處女座對待愛情較保守，願意默默為愛人付出一切，面對暗戀對象，就算互有好感，她們也不敢表現出來，讓對方誤以為兩人沒結果，因此選擇放棄追求，處女座才會感到後悔，再者，她們感情上有潔癖，對於渣男幾乎是不屑一顧，就算對方改過自新，她們仍舊是無法接受，而且眼光非常高，要求伴侶一定要很完美，導致她們很難脫單，但人不一定是十全十美，建議她們可以將眼光放低一點。

2.天蠍座

天蠍座富有決斷力，做事非常衝，為了得到想要的東西，在不知不覺中樹立很多敵人，但對待感情則正好相反，而且她們內心較保守，在人際關係上表現不活躍，由於不喜歡「熱臉去貼冷屁股」的感覺，因此很少主動與人聊天，就算有好感的對象也是如此，導致她們錯過不少良緣，不過一旦戀愛了，天蠍座絕對會付出所有，但千萬不要辜負她們的一片真心，天蠍女感情上雖保守但敢愛敢恨，背叛她們幾乎沒有好下場。

3.天秤座

天秤座在感情中保守又謹慎，她們一旦結束一段感情，就很難在短時間內建立新的戀愛關係，因為她們害怕再次失敗，又要面臨分開，因此需要經過一段時間來了解和培養感情，她們才能熟悉對方的性格及價值觀，慢慢敞開心防，而她們在感情中屬於被動的一方，面對喜歡的人很膽怯，就算動心也不敢說出來，不過會提供一些暗示，讓對方來追求她們，而沒有好感的對象是連追的機會都沒有。