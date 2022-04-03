指揮中心昨宣布，北北基桃於3天內恢復開設專責病房，各縣市均應籌設加強版防疫旅館至少50間，外界關心北市量能是否足夠。對此，台北市長柯文哲說，全市目前共有795床，還可再擴張，但中央必須決定每天確診者要控制到多少，到什麼程度就放在家裡隔離。

柯文哲今視察劍潭加強型防疫專責旅館，媒體詢問台北市收治確診者的量能有多少，他表示專門收治確診者的中央檢疫所、或稱加強版防疫專責旅館，目前全台北市加起來共795床，未來還可以在擴張，如果病例不多這樣處理沒問題。

不過，柯文哲認為，在未來這段時間，中央必須先決定全台每天的確診者數要控制到多少，因為戰略邏輯是這樣，如果每日確診人數多，收容他們的量能就要加大，這是供需問題，如果以南韓為例，一天確診就有40萬人，那只好放在家裡，所以現在有幾個因素要考量，包括每天確診數預期多少，到什麼程度就全部放在家裡隔離。

柯文哲說，事實上歐美國家也是這樣，民眾確診後也不去醫院或防疫專責旅館，除非很喘才來醫院，這很多策略要決定，如果不能把流程圖畫出來都不算，總之疫情是動態在變動，所以沒有標準答案。