高姓男子去年9月到超商消費時，口罩沒戴好，露出鼻子，店員好心勸導，竟惱羞成怒，辱罵店員三字經，店員忍不住看了他一眼，高再嗆店員「看三小」，台北地院依公然侮辱罪判處高男6000元罰金，高男罵6字罰6000元，等同是「一字千金」。

疫情期間，中央疫情指揮中心規範民眾進入超商等公共場所應配合配戴口罩，但去年9月至11月間卻連續發生3起超商店員因勸導顧客戴好口罩，卻慘遭對方挖眼、打斷肋骨、甚至殺害案件，引發輿論嘩然。有網友在PTT八卦版上PO文感嘆「應該沒有店員敢要客人戴口罩了吧，以後進超商是不是不用戴口罩了？」

判決指出，高男去年9月12日早上6時20分，在北市某間超商店內，未依中央疫情指揮中心通告規範將口罩覆蓋到鼻子，游姓店員見狀勸導他，竟惱羞成怒，公然對游謾罵「幹XX」，游聽見後目視高，高又對游謾罵「看三小」。

法官審理時，高男認罪。法官認為，高到公共場所超商購物，雖戴口罩，但未正確配戴覆蓋口鼻，經店員善意提醒，未配合調整口罩，反而以穢語辱罵店員，行為不當，依公然侮辱罪判處罰金6000元。可上訴。