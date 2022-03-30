衛福部長陳時中30日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案。（王英豪攝）

衛福部長陳時中。（本報資料照）

台北市副市長黃珊珊，日前被爆料在3月26日參加活動時脫罩High唱，疑違反防疫規定。衛福部長陳時中今天表示，指揮中心三月一日起即規定唱歌要戴口罩，至於要不要開罰應由地方衛生局認定。

前桃園市議員王浩宇，日前在臉書上貼出一段影片，內容疑黃珊珊跑攤時未戴口罩唱歌，他並用文字質疑「請問台北市副市長黃珊珊女士，3／26唱歌需不需要戴口罩？還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？」

陳時中今回應，三月一日就已公布唱歌仍然要戴口罩，不再不戴口罩的豁免範圍之內，至於要不要開罰？得由地方衛生局自行認定。

另海科大確診體育老師不但曾去過小吃店，又曾出入台北市八大場所，有醫師認為疫調困難恐成疫情未爆彈。陳時中表示，此個案目前仍在持續追查，目前了解個案對於足跡都相當願意提供，算是很清楚，不過仍要持續調查。

至於中和公寓群聚案，陳時中也說明，一開始狀況並不清楚，只知道是同個區域內的幾個點確診，但就昨天的資料來看，確診已集中在同一公寓內，算是相對比較清楚，看起來像是裡面的環境有問題。

清明連假將至但國內疫情卻多點開花，有專家認為是老虎來了，對此陳時中指出，仍然要謹慎以對，希望民眾也能遵守防疫規定，共同防疫。