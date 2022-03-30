台北市副市長黃珊珊，日前被爆料在3月26日參加活動時脫罩High唱，疑違反防疫規定。衛福部長陳時中今天表示，指揮中心三月一日起即規定唱歌要戴口罩，至於要不要開罰應由地方衛生局認定。
前桃園市議員王浩宇，日前在臉書上貼出一段影片，內容疑黃珊珊跑攤時未戴口罩唱歌，他並用文字質疑「請問台北市副市長黃珊珊女士，3／26唱歌需不需要戴口罩？還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？」
陳時中今回應，三月一日就已公布唱歌仍然要戴口罩，不再不戴口罩的豁免範圍之內，至於要不要開罰？得由地方衛生局自行認定。
另海科大確診體育老師不但曾去過小吃店，又曾出入台北市八大場所，有醫師認為疫調困難恐成疫情未爆彈。陳時中表示，此個案目前仍在持續追查，目前了解個案對於足跡都相當願意提供，算是很清楚，不過仍要持續調查。
至於中和公寓群聚案，陳時中也說明，一開始狀況並不清楚，只知道是同個區域內的幾個點確診，但就昨天的資料來看，確診已集中在同一公寓內，算是相對比較清楚，看起來像是裡面的環境有問題。
清明連假將至但國內疫情卻多點開花，有專家認為是老虎來了，對此陳時中指出，仍然要謹慎以對，希望民眾也能遵守防疫規定，共同防疫。
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