「可可拿鐵 多層卡片夾」可放置鈔票及收據。（PLAYBOY提供）

春天氣息來臨，回暖的氣溫也代表著少女們該準備換季。此時在配件上若能隨著季節成功轉換，就能立顯穿搭功力，PLAYBOY全新推出適合春天的「Cocoa latte可可拿鐵」系列，色調不僅舒適溫暖，更能凸顯甜美優雅氣質，搭配可可色系髮色與服裝，微知性的小姐姐氣質自帶濾鏡光彩，讓人怎麼看都順眼！

在精品潮流圈有一樣永遠不敗的經典圖案—老花，它不僅包含了一個品牌的歷史，也代表了品牌的時尚度，不分年齡、不侷限風格的永留存。「Cocoa latte可可拿鐵」系列運用小圓點與兔頭翻轉的規律排列手法，搭配奶油白與可可咖雙色飾皮，時尚不單調的增添花版視覺舒適度。

在包身部分品牌也訂製了專屬面料，表面具有細膩顆粒感的手感，自然美觀的質感結合經典包型，透露出無限優雅氣質。除了包款本體外，本次也配有品牌兔頭的玫瑰金鑰匙吊飾作為亮點，經多重電鍍拋光打磨，不僅光澤閃亮也穩固耐磨。

PLAYBOY「Cocoa latte可可拿鐵」系列推出多款經典時髦包款，擁有許多收納空間及內袋設計，是女孩們出門收納貼身物品最好的選擇。「可可拿鐵 肩背手提方包」百搭的方形包款利用異材質面料拼接邊角，使整體包款的立體感更加顯著，配有三層式收納層及多個內袋，放入長夾和手機都沒有問題。「可可拿鐵 肩背手提梯形包」簡潔俐落的梯形使稜角更加分明、設計感倍增，直接單側肩揹、斜背或手提，多款拿法讓穿搭造型更多變，能成為妳整體造型的主角，展現不同面貌。