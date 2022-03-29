搞笑天團「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）與嬌妻Grace結婚10年，育有可愛的2女1子，阿翔2019年與藝人謝忻爆出車吻不倫戀，事後Grace選擇原諒，夫妻倆如今走出陰霾，恢復昔日甜蜜感情。Grace近日與3個孩子一起拍攝家庭照，畫面中她穿上白紗的模樣充滿仙氣，令所有網友紛紛驚呼大讚：「好美！」

Grace今(29)日在臉書曬出一張穿著美照，畫面中她穿著穿著白紗新娘風禮服，長髮後梳紮起大捲馬尾相當有氣質，從側面看過去盡顯窈窕身段，下身裙擺質感潔白柔滑如雪花冰，襯托出她上圍及腰身的曲線玲瓏；她與阿翔早已度過6年「木婚」，但背景的木牆及木門略帶班駁時代感，用以搭配她這身優雅造型相當適合；只見Grace用她精緻的五官對鏡頭擺出微笑，最美新娘般的氣場令人忘記她已有3個小孩。

Grace寫道：「如果，去迪士尼樂園玩，被告知只能來玩這一次，就再也不能來玩了！難道我們不會用盡全力大玩特玩嗎？！如果會！#我們的人生也是這樣喔！因為我們，#只會活一次。」；搭配美圖的短文透露心聲，把握當下展現令人驚豔的一面，再披一次白紗也沒人會抗議。

網友大讚：「好美哦」、「美翻了」、「好漂亮喔！」、「美到我都要戴墨鏡啦」、「真的好美，好漂亮，好有氣質」、「阿翔娶了妳真的好福氣」、「真的超美又夢幻」、「仙女美翻了」、「無以倫比，絕世佳人」、「很喜歡你還有你的話 ～」、「水噹噹」、「美美噠」、「羨慕」、「哇！大美女，妳說什麼都對」，底下留言區刷無數排愛心，7小時瞬吸4,600多讚。