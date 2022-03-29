中華職棒桃猿啦啦隊「樂天女孩」2022年確定增加3位新成員！6位「Trainee 練習生」芷霖、雅涵、伊婷、婉卉、詩媛和佳琳經過2個月培訓後，球團今(29)日公布在開幕戰前的女孩正選名單，雅涵（kimi）、婉卉（宋宋）和詩媛（十元）在開幕戰前正式入選樂天女孩正選名單。

樂天球團肯定6位練習生的努力，在接受上月中開始的「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「媒體應對心理課」、「總監嘉義春訓舞蹈營」以及「Rakuten Girls 舞蹈終極試煉」之後，球團將雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）和詩媛（十元）納入正式樂天女孩陣容，芷霖、伊婷和佳琳則可繼續力拚6月6日下半季測試轉正的機會。

雅涵的女孩背號選擇24號、宋婉卉喜歡6號，詩媛則是採用55號作為背號，3位女孩將在開幕週3場比賽一一登場，不過雅涵、婉卉、詩媛、芷霖、伊婷、和佳琳都會在4月5日開幕戰集合，由「雅涵」率先登場應援，其他人則是觀摩感受氣氛。雅涵在IG擁有61萬高人氣，今年成為樂天女孩生力軍，整體青春無敵戰力將再上一層樓。

中職4月5日開幕戰的樂天女孩應援名單也在今(29)日公布，除了是雅涵正式應援的首場比賽，隊長籃籃率領岱縈、曲曲、卉妮、菲菲、若潼、凱莉絲、ABU'U、孟潔、紫庭、張語芯、琳妲、林襄、慧慧以及李芳等16位女孩為桃猿男兒「再戰起來」！