樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls「Trainee練習生」海選，從300人中選出最終6位練習生正選名單，經過訓練合格後，「練習生」將成為正式樂天桃猿專屬啦啦隊一員。

練習生來源除了透過海選外，樂天桃猿也邀2021年正式海選遺珠胡佳琳以及前TPE48成員陳詩媛擔任練習生，在海選的過程當中，李芷霖、張雅涵、詹伊婷、陳婉卉在各項分數表現不俗皆入選正式練習生。

張雅涵Kimi外型亮眼，在藝能界已經擁有單曲及不少作品，她的IG追蹤人數高達61萬；李芷霖在2019年的FISU（國際大學生體育聯合會）世界大賽啦啦隊錦標賽勇奪季軍；詹伊婷身為水靈甜美的直播主，效法林襄挑戰樂天女孩突破極限；陳婉卉一頭美長髮，出身自專業模特兒並且擁有七年練舞資歷。

6位樂天女孩練習生將接受各式培訓後檢測合格，包括從二月中開始的「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及Rakuten Girls終極試煉，完成課程及終極試煉將晉升樂天女孩。