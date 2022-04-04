3日才超越張泰山、以290轟獨居中職全壘打王的「大師兄」林智勝，4日面對統一獅左投江辰晏，5局上再開轟，敲出右外野陽春炮，生涯291轟出爐，距離300轟里程碑只差9支。
林智勝去年球季例行賽最後兩戰都開轟，以289轟追上張泰山並列中職全壘打王，昨天他從王鏡銘手中開轟，正式獨居全壘打王寶座，沒想到今天又開轟，他在5局上2出局後敲出右外野陽春炮，跨季連4場開轟，也助隊將領先跨大至4比1。
3日才超越張泰山、以290轟獨居中職全壘打王的「大師兄」林智勝，4日面對統一獅左投江辰晏，5局上再開轟，敲出右外野陽春炮，生涯291轟出爐，距離300轟里程碑只差9支。
林智勝去年球季例行賽最後兩戰都開轟，以289轟追上張泰山並列中職全壘打王，昨天他從王鏡銘手中開轟，正式獨居全壘打王寶座，沒想到今天又開轟，他在5局上2出局後敲出右外野陽春炮，跨季連4場開轟，也助隊將領先跨大至4比1。
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