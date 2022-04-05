綜合外媒報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）周一嗆馬克宏（Emmanuel Macron）「誰會與希特勒談判」，批其自俄烏開戰5周以來，數度與俄羅斯總統普丁交涉對話無果；他除了嗆馬克宏之外，也指責德國是歐洲對俄羅斯實施更嚴峻制裁的障礙。

莫拉維茨奇說:「馬克宏總統先生，您與普丁談判了多少次，取得了哪些成果？您是否停止了已經發生的任何行動？」他更進一步質問，「我們不該與罪犯談判，而是要打擊他們..沒人會與希特勒（Adolf Hitler，納粹領袖）談判。你會和希特勒、史達林（Joseph Stalin，蘇聯領導人）、波布（Pol Pot，前赤柬首相）談判嗎？」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）新聞發布會

馬克宏辦公室回應，普丁了解西方的要求，並知道無視這些要求的代價。有法國總統官員表示，打從一開始，馬克宏就在盡力採取措施讓普丁停止戰爭。愛莉舍宮說明，馬克宏在2月前往莫斯科與基輔，以及與普丁的16次通話都是針鋒相對的，也提供了溝通渠道並衡量普丁的心態。

除了法國之外，莫拉維茨奇還指責德國是對俄羅斯實施更嚴厲制裁的主要障礙，他說德國是聽取商人和億萬富翁們的意見讓俄羅斯變強。

他指責德國過去十幾年對於俄國的政策，因為德國讓俄國壟斷了原材料銷售。他也不滿德國前總理梅克爾（Angela Merkel）保持沉默，他認為是因為她的政策讓俄羅斯變強。

德法兩國也在周一宣布，由於俄羅斯於烏克蘭小鎮的暴行，將驅逐共75名的俄羅斯外交官。