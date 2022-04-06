晶片荒持續打擊全球汽車廠，福特汽車（Ford）第一季美國汽車銷量年減17％，賓士集團宣布巴西兩座組裝廠5,600名勞工集體休假。

賓士表示，巴西聖保羅州與米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）兩座工廠將自4月18日至5月3日暫時停工。賓士將安排聖保羅Sao Bernardo do Campo plant工廠的5,000名勞工，與米納斯吉拉斯Juiz de Fora廠的600名勞工集體休假。

賓士已著手調整卡車、底盤和其他零件生產，以因應全球晶片短缺。賓士3月也曾因為供應鏈中斷問題，安排1,200名勞工集體休假。

另一方面，根據福特4日公布，第一季美國汽車銷量年減17％，降至432,132輛，3月份汽車銷量年減26％，降至159,328輛，銷售數據符合市場預期。

儘管首季銷量下滑，但福特銷售、經銷與卡車業務副總裁弗里克（Andrew Frick）表示，進入春季銷售季後，福特的銷售狀況出現改善跡象。

弗里克透過聲明稿指出，「雖然全球車用晶片短缺持續對汽車廠形成挑戰，但3月汽車銷售出現好轉跡象，在途庫存月增74％。F系列皮卡3月新增零售訂單創下5萬輛紀錄。」

就產品別來看，福特第一季卡車銷售年減23％,汽車銷售萎縮49％，而休旅車銷售僅下滑5.1％。

福特高利潤的F系列皮卡，包括F-150在內，第一季銷量年減31％，3月份降幅達47％。

全球半導體供應危機延燒超過一年，迄今仍然沒有落幕跡象。零件缺貨導致汽車組裝廠暫時停工，汽車庫存降至低水位，並推高新車與二手車售價。

全球主要汽車廠第一季美國新車銷售普遍下滑，產業分析師估計，美國首季新車銷售可能不到330萬輛，較2021年同期大減14％。